Vídeo chocante mostra centenas de pássaros caindo mortos sobre casas no México; assista

Centenas de aves caíram ao mesmo tempo, sobre residências em uma rua no bairro Cauhtémoc, região Norte, da Cidade do México. A maioria já caiu morta no local e outras conseguiram seguir voo.

Centenas de pássaros caem mortos ao mesmo tempo sobre casas no México pic.twitter.com/wQTQoqBkXo — Portal do Holanda (@portaldoholanda) February 14, 2022

Um vídeo registrado por câmeras de segurança no local, mostra o momento em que os pássaros caem de forma misteriosa. Os animais são da espécie Graúna-de-cabeça-amarela, com nome científico de Xanthocephalus. O caso aconteceu na última segunda-feira (7), mas só ganhou repercussão hoje (14).

Uma necropsia foi realizada em vários animais e especialistas aguardam o laudo, porém, segundo a mídia local, um veterinário zootécnico que esteve na região apontou que as aves, que costumam migrar do Norte do Canadá para o Norte do México, onde passam o inverno, podem ter ficado desorientadas após inalar fumaça tóxica, vinda de um prédio, ou até mesmo após receber um choque elétrico, por conta dos cabos de alta tensão.