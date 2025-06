Trump minimiza ataque do Irã e agradece por aviso prévio: "muito fraco"

Os Estados Unidos entraram diretamente no conflito entre Israel e Irã ao bombardear instalações nucleares do Irã com bombas capazes de destruir bunkers. Como resposta, o Irã lançou mísseis contra Israel e contra bases militares dos EUA no Catar.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, classificou nesta segunda-feira (23) como “muito fraca” a retaliação do Irã após os bombardeios americanos a três instalações nucleares iranianas. Em uma postagem na rede social Truth Social, Trump afirmou que o Irã avisou com antecedência sobre o ataque, o que permitiu que não houvesse vítimas.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.