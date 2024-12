Trump irá à reabertura da Notre-Dame em 1ª viagem internacional após eleição

Tanto dinheiro foi arrecadado para a renovação -mais de EUR 840 milhões (R$ 5,4 bilhões), de acordo com o gabinete de Macron- que ainda há fundos restantes para mais investimentos no prédio. Agora, a Igreja Católica espera que a catedral receba cerca de 15 milhões de visitantes anualmente.

Após a cerimônia com celebridades e chefes de Estado, na noite do dia 7, haverá um dia de missas especiais para celebrar a reabertura e agradecer àqueles que ajudaram a reconstruir a catedral.

Macron visitou a catedral no último dia 29 e a descreveu como sublime. O presidente francês pareceu impressionado com a luz que entrava na nave após a renovação das janelas e disse que a construção gótica do século 12 está "muito mais acolhedora" depois da limpeza da sujeira acumulada durante décadas em suas pedras.

A esposa do atual presidente dos EUA, Joe Biden, Jill, comparecerá ao evento, disse uma pessoa familiarizada com o tema à agência de notícias Reuters.

