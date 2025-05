Refém do Hamas, jovem israelense-americano é libertado e reencontra família

O presidente Donald Trump se manifestou sobre a libertação do soldado e afirmou que espera a libertação de outros reféns. "Tenho o prazer de anunciar que Edan Alexander, um cidadão americano que estava mantido como refém desde outubro de 2023, está voltando para sua família. Sou grato a todos os envolvidos em tornar esta notícia monumental realidade. Este foi um passo dado de boa fé em direção aos Estados Unidos e aos esforços dos mediadores — Catar e Egito — para pôr fim a esta guerra brutal e devolver TODOS os reféns vivos e restos mortais aos seus entes queridos. Esperançosamente, este é o primeiro desses passos finais necessários para acabar com este conflito brutal.", escreveu.

As Forças de Defesa de Israel (IDF) divulgaram imagens do reencontro emocionante. “584 dias afastados. Um abraço inesquecível. Edan Alexander finalmente está em casa”, diz a publicação.

