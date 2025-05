Tietado em discurso a jornalistas, Leão 14 pede libertação daqueles 'presos por buscarem a verdade'

Ao final da audiência, a saída de Leão 14 da Sala Paulo 6º foi uma cena caótica. Jornalistas e convidados se acotovelavam para tocar o papa, falar com ele, entregar presentes. Solícito, o pontífice cumprimentou um grupo de profissionais responsáveis pela cobertura cotidiana do Vaticano.

Ele falou sobre os tempos difíceis vividos pela humanidade. "Eles representam um desafio para todos nós, mas não um do qual devemos fugir. A igreja precisa encarar os desafios do seu tempo. Da mesma forma, a comunicação e o jornalismo não existem fora da história."

"Bom dia e obrigado por esta maravilhosa recepção. Dizem que, quando a gente é aplaudido no começo, não importa muito. Se no final vocês ainda estiverem acordados e quiserem aplaudir, obrigado", disse o papa em inglês, provocando risos.

CIDADE DO VATICANO (FOLHAPRESS) - O papa Leão 14 recebeu nesta segunda (12) jornalistas e convidados em um audiência na Sala Paulo 6º, no Vaticano. Cerca de 3.000 pessoas estavam presentes.

