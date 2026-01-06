   Compartilhe este texto
Nilton Lins

Trump e assessores discutem opções para adquirir Groenlândia e militares dos EUA são sempre uma opção, diz Casa Branca

Por Reuters

06/01/2026 17h12 — em
Mundo



WASHINGTON, 6 Jan (Reuters) - O presidente norte-americano, Donald Trump, e sua equipe estão discutindo opções para a aquisição da Groenlândia e a utilização das forças militares dos EUA para promover o objetivo é "sempre uma opção", disse a Casa Branca nesta terça-feira.

"O presidente Trump deixou bem claro que a aquisição da Groenlândia é uma prioridade de segurança nacional dos Estados Unidos, e é vital para deter nossos adversários na região do Ártico", disse a Casa Branca em um comunicado em resposta a perguntas da Reuters.

"O presidente e sua equipe estão discutindo uma série de opções para buscar esse importante objetivo de política externa e, é claro, utilizar as forças militares dos EUA é sempre uma opção à disposição do comandante-chefe", acrescentou a Casa Branca.

(Reportagem de Steve Holland, Jeff Mason e Bo Erickson)

Bastidores da Política - Amazonas: grande, pobre e ignorado Bastidores da Política
Amazonas: grande, pobre e ignorado

