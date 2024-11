Trump diz que vai impor tarifas ao México até fim da 'invasão de imigrantes'

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta segunda (25) em publicação nas redes sociais que vai impor tarifas de 25% sobre todos produtos importados do México e do Canadá até que os vizinhos resolvam o que chama de "ridículas fronteiras abertas".

O anúncio conecta duas das frentes eleitorais mais importantes da campanha que levou o republicano de volta à Casa Branca.

"Em 20 de janeiro, como uma das minhas primeiras ordens executivas, assinarei todos os documentos necessários para cobrar do México e do Canadá uma tarifa de 25% sobre todos os produtos que entram nos Estados Unidos, além de suas ridículas fronteiras abertas", escreveu Trump.

"Esta tarifa permanecerá em vigor até que as drogas, em particular o fentanil, e todos os imigrantes ilegais parem esta invasão do nosso país. Tanto o México quanto o Canadá têm o direito e o poder absolutos de resolver facilmente este problema que se arrasta há muito tempo. Exigimos, portanto, que usem esse poder, e até que o façam, é hora de pagarem um preço muito alto."

Até a última atualização deste texto, os governos de México e Canadá não haviam comentado o anúncio de Trump.

Em uma publicação concomitante, o presidente eleito afirmou ainda que havia conversado com autoridades chinesas a respeito da quantidade de fentanil sendo enviada aos EUA pela China, mas que o diálogo não teria tido sucesso. Por isso, ele afirmou que instituirá também uma tarifa de 10% adicionais a outras taxas a todos produtos chineses importados.

A publicação sobre México e Canadá, feita na Truth Social, sua rede social, foi compartilhada no X pelo bilionário Bill Ackman, que foi compartilhado, por sua vez, pelo bilionário Elon Musk. Ambos apoiaram o bilionário republicano durante a campanha -e Musk deve fazer parte do governo, à frente de órgão dedicado a tornar o governo federal mais eficiente.

"Para ficar claro, de acordo com Trump, as tarifas de 25% não serão implementadas, ou se implementadas serão removidas, uma vez que o México e o Canadá parem o fluxo de imigrantes ilegais e fentanil para os EUA. Em outras palavras, Trump vai usar tarifas como uma arma para alcançar resultados econômicos e políticos que sejam do melhor interesse dos EUA, cumprindo sua política de colocar a América em primeiro lugar", escreveu Ackman.

"Isso será altamente eficaz", publicou Musk ao comentar o texto de Ackman.

Trump fez campanha com a imposição de tarifas como parte fundamental de sua plataforma eleitoral, sob o argumento de que isso irá aumentar o emprego nos EUA. O republicano chegou a dizer durante a campanha que tarifa era a palavra mais bonita do dicionário.

Ele afirmou que vai criar tarifas para importação de produtos vindos de qualquer país, além de taxar de forma particularmente intensa mercadorias vindas da China, indicando que a política tarifária tem origem antes política que econômica.

Se há um tema que foi ainda mais relevante para o republicano durante a campanha do que as tarifas, foi a política migratória.

Com declarações de cunho xenófobo e racista, como quando afirmou que imigrantes levavam "genes ruins" aos EUA, o presidente eleito sustentou parte importante de seu discurso na percepção de parte considerável dos americanos de que os índices de imigração estavam altos demais, e que a solução para isso seria coibir a imigração, em particular de pessoas tentando entrar no país de forma irregular.