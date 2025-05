Velório de Pepe Mujica é estendido para receber Lula

O velório do ex-presidente uruguaio Pepe Mujica, que ocorre no Palácio Legislativo em Montevidéu, terá seu horário de encerramento estendido para que o presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva possa prestar suas últimas homenagens. A informação, inicialmente divulgada pelo jornal uruguaio El Observador e confirmada pelo El País do Uruguai, indica que a chegada de Lula está prevista para as 17h desta quinta-feira (15).

Inicialmente, o velório estava programado para encerrar às 15h, mas a alteração no cronograma visa possibilitar a participação do presidente brasileiro, que mantém forte laços de amizade com Mujica.

Além da alteração no horário, o Palácio Legislativo será fechado durante a noite. A cerimônia terá início com um grupo restrito de 300 pessoas, seguido pela abertura das portas ao público em geral.