Chocante: influenciadora é morta a tiros durante transmissão ao vivo no TikTok; vídeo

Valeria Márquez, uma influenciadora de 23 anos e proprietária de um salão de beleza na região metropolitana de Guadalajara, no México, foi brutalmente assassinada a tiros enquanto realizava uma transmissão ao vivo em sua conta no TikTok, na tarde desta terça-feira (13).

De acordo com informações do Ministério Público local, o criminoso entrou no estabelecimento da jovem sob o pretexto de entregar-lhe um presente. Ao se aproximar, ele sacou uma arma e disparou pelo menos duas vezes, atingindo a cabeça e o peito de Valeria.

As chocantes imagens do ataque, que foram capturadas pela transmissão ao vivo, rapidamente se espalharam pelas redes sociais. No vídeo, é possível ver o momento em que Valeria desmaia diante da câmera. Uma funcionária que estava conversando com ela no momento do ataque pegou o celular e encerrou a transmissão.

O atirador fugiu do local do crime em uma motocicleta e, até o momento, não foi oficialmente identificado pelas autoridades. A Procuradoria Geral do Estado de Jalisco, onde ocorreu o feminicídio, abriu uma investigação para apurar o caso. Embora o motivo do crime ainda não tenha sido confirmado pelas autoridades, relatos não oficiais sugerem que o ataque pode ter sido orquestrado pelo ex-namorado de Valeria.