Maduro agradece a Trump pelo retorno à Venezuela de criança imigrante separada da família nos EUA

O governo venezuelano, no entanto, disse desde então que a saída dos cinco, que todos tinham mandados de prisão por acusações de conspiração que eles negam, foi acordada em uma negociação. Não forneceu mais detalhes ou qualquer informação sobre os termos do suposto acordo.

As cinco pessoas, além da mãe idosa da líder da oposição Maria Corina Machado, deixaram o país na semana passada no que os EUA e a oposição disseram ser uma operação coordenada que surpreendeu Caracas.

"Em nenhum momento meu filho esteve envolvido com eles", disse sua mãe, Maria Escalona, à Reuters este mês. "Acho que isso é político - eles estão usando o caso do meu filho para encobrir o horror que está sendo cometido contra todos esses inocentes."

O Departamento de Segurança Interna (DHS) disse no final de abril que Espinoza é um "tenente" do Tren De Aragua, uma gangue prisional venezuelana. Eles afirmaram que ele supervisiona "homicídios, venda de drogas, sequestros, extorsão, tráfico sexual e opera uma casa de tortura", embora não tenham fornecido evidências.

Imagens na televisão estatal mostraram a primeira-dama Cilia Flores segurando a criança, que chegou em um voo de deportação com outros migrantes, no aeroporto internacional próximo a Caracas. A menina foi posteriormente reunida com sua mãe e avó materna no palácio presidencial, na companhia de Maduro.

"Também tenho que agradecer ao presidente Donald Trump, que está nos países árabes, por realizar este ato de justiça profundamente humano", disse Maduro ao receber a menina no palácio presidencial em Caracas. "Houve e haverá diferenças", acrescentou o presidente, que rompeu relações com os Estados Unidos em 2019.

