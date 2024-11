Trump coroa Elon Musk com cargo em 'comissão de eficiência' de seu governo

"Estou ansioso para ver Elon e Vivek implementando mudanças na burocracia federal com foco em eficiência e, ao mesmo tempo, melhorando a vida de todos os americanos. Importante: vamos erradicar o imenso desperdício e fraude que existem nos $6,5 trilhões de gastos anuais do Governo. Eles trabalharão juntos para libertar nossa economia e tornar o Governo dos EUA responsável perante 'NÓS, O POVO'", disse Trump em pronunciamento divulgado por sua equipe.

WASHINGTON, EUA (FOLHAPRESS) - O presidente eleito Donald Trump anunciou nesta terça-feira que nomeará Elon Musk, dono do X, como chefe do Departamento de Eficiência Governamental, junto com Vivek Ramaswamy.

