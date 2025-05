Avião cai em pântano e grupo fica preso em meio a jacarés na Amazônia boliviana

Um avião caiu com quatro passageiros e um piloto dentro de um pântano repleto de jacarés, na Amazônia boliviana. As vítimas, entre elas três mulheres e uma criança, foram resgatadas na sexta-feira (2).

Na quarta-feira (30) a aeronave decolou de Baures com destino a Trinidad. As cidades são localizadas no distrito de Beni, no centro-norte da Bolívia. O avião estava sendo procurado desde o dia em que saiu da cidade.

Durante as buscas, as equipes localizaram todas as vítimas em um pântano repleto de jacarés. O grupo estava em cima da aeronave submersa, e passou cerca de 36 horas preso no mesmo local.

Segundo a imprensa local, o piloto da aeronave relatou que durante o trajeto a aeronave começou a perder altitude. Em uma tentativa de pouso de emergência para evitar uma colisão, o avião desceu em direção ao pântano. "Estávamos cercados por jacarés que vinham até nós, a três metros de distância", relatou Andrés Velarde.