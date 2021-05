Trem desaba de viaduto e mata mais de 20 pessoas na Cidade do México

Ao menos 23 pessoas morreram e 65 ficaram feridas após um viaduto desabar com um trem na Cidade do México, na madrugada desta terça-feira (4), no horário de Brasília.

O transporte estava cheio e descarrilou após o desabamento do viaduto. Alguns vagões despencaram da estrutura e caíram sobre carros que trafegavam na avenida Tláhuac, os esmagando.

O Corpo de Bombeiros trabalha há horas na tentativa de tirar as vítimas dos escombros. Muitos passageiros que estavam nos vagões conseguiram sair sozinhos, mas os carros atingidos estão soterrados pela estrutura.

No decorrer do resgate, os trabalhos precisaram ser interrompidos porque partes do metrô apresentavam instabilidade e poderiam despencar a qualquer momento.

Sobre a causa do acidente, a prefeitura da Cidade do México acredita que uma viga do viaduto tenha cedido e ocasionado o acidente, mas isso ainda precisa ser confirmado por peritos.