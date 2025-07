Terra gira mais rápido e dias ficam mais curtos em julho e agosto; entenda

A Terra deve girar um pouco mais rápido em alguns dias de julho e agosto, o que pode encurtar ligeiramente a duração dos dias, segundo o Observatório Nacional, órgão vinculado ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI). A alteração, no entanto, é imperceptível para a população e registrada apenas com a ajuda de relógios atômicos.

A expectativa é que nesta quarta-feira (9) o dia dure 1,3 milissegundos a menos que as 24 horas habituais. O fenômeno também pode se repetir em 22 de julho, com redução de 1,38 milissegundos, e em 5 de agosto, com perda de 1,58 milissegundos. No ano passado, por exemplo, o dia 5 de julho foi 1,66 milissegundos mais curto.

Segundo os cientistas, embora a rotação da Terra tenda a desacelerar com o tempo, fatores como terremotos, movimentações do núcleo terrestre, oscilações dos polos e alterações nos oceanos e na atmosfera podem provocar acelerações temporárias. Até mesmo as mudanças climáticas influenciam o processo, por meio das chamadas marés atmosféricas.

Essas marés são causadas por deslocamentos periódicos de massas de ar, influenciados por variações de temperatura e pressão. Esse movimento cria uma força que atua sobre o planeta, interferindo, ainda que minimamente, em sua rotação. Apesar do fenômeno, os dias continuam, para nós, com as mesmas 24 horas tradicionais.