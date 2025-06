Suspeito de matar deputada e ferir senador nos EUA é preso

A polícia prendeu nesse domingo (15) Vance Boelter, o homem suspeito de matar a deputada Melissa Hortman e o marido dela, Mark Hortman, e de ferir o senador John Hoffman e a esposa no último sábado (14), na cidade de Minnesota, nos Estados Unidos.

Tanto Melissa quanto o senador são do partido Democrata, que faz oposição à Donald Trump. O crime foi considerado político, isso porque além das vítimas, Vance estava com uma lista contendo os nomes de vários políticos e funcionários públicos que seriam executados por ele.

O homem foi preso após ser flagrado por câmeras de segurança quando estava em uma trilha, na cidade de Green Isle, bem perto da própria residência. A polícia recebeu uma denúncia sobre o paradeiro do homem e cercaram por terra e céu. Na ocasião, Boelter estava armado, mas acabou se rendendo sem resistência.

Ele foi preso pela SWAT, curiosamente o atirador se rendeu ao perceber que não tinha saída, deitou no chão e rastejou até os policiais. Essa é a maior operação já realizada no estado, segundo as autoridades. No carro de Vance foram encontradas quatro armas, sendo uma pistola 9mm e três fuzis, modelo AK-47, além da lista de vítimas.

O homem, de 57 anos, tem treinamento militar e atualmente trabalhava em uma empresa de segurança. Ele chegou a se disfarçar de policial para ter acesso às vítimas. As primeiras vítimas foram o senador estadual John Hoffman e a esposa dele, que foram baleados por Vance enquanto estavam em casa. Eles foram socorridos e o precisaram passar por cirurgia, o estado de saúde deles é estável.

No mesmo dia, o acusado também foi até à casa a deputada Melissa Hortman e executou a tiros ela e o marido, Mark Hortman. Com a prisão, a polícia deve focar agora na motivação dos crimes, mas já o classifica como "crime político", por conta das vítimas serem do mesmo partido, assim como os outros nomes que constavam na lista de vítimas de Vance.