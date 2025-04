Saiba como funciona o conclave para a escolha do novo papa

Uma vez escolhido, o vencedor é questionado se quer tomar posse do cargo e se afirmado, seu título é escolhido e um voto de obediência é feito por parte dos cardeais. A partir daí, o nome do papa é anunciado e ele faz seu primeiro discurso.

Para ser eleito papa, o candidato precisa de dois terços dos votos dos cardeais e este processo pode durar dias ou até semanas. Além disso, se até o segundo dia a votação decisiva não ocorrer, no terceiro, os religiosos se reúnem e oram, para a partir do quarto dia, seguirem com o processo de escolha.

O conclave segue uma série de rituais religiosos e nesse período, os cardeais devem ficar confinados no Vaticano, sem acesso a TV, jornais ou qualquer comunicação com o mundo exterior até que uma decisão seja tomada e um novo papa seja levantado.

A morte do Papa Francisco, anunciada nesta segunda-feira (21), pegou a muitos de surpresa. O pontífice faleceu por volta das 2h35, em sua própria residência no Vaticano.

