Rússia liberta ex-militar americano que estava preso havia nove meses

Em dezembro, depois da libertação de Griner, o presidente americano Joe Biden prometeu nunca abandonar os esforços para conseguir o retorno do ex-militar. "Infelizmente, Moscou está tratando o caso de Paul de forma diferente do de Brittney", disse à época.

O ex-militar americano Paul Whelan, detido na Rússia em 2018 e sentenciado a 16 anos de prisão acusado de espionagem, continua preso -ele nega as acusações. "Enquanto comemoramos o retorno de Taylor, continuamos muito preocupados com o destino de Paul Whelan e comprometidos a trabalhar por sua volta", afirmou Richardson.

"As negociações e o trabalho para garantir o retorno seguro de Taylor foram feitos discretamente, com a participação de Moscou e Kaliningrado e o total apoio da família dele nos EUA", afirmou a organização.

Também ex-governador do Novo México, Richardson tem auxiliado em operações de libertação de americanos detidos no exterior. Ele conheceu Dudley na fronteira e trabalhou no caso por meses, afirmou o advogado Franks em comunicado do Richardson Center.

No início de dezembro, a jogadora de basquete americana Brittney Griner foi libertada por Moscou em troca do russo Viktor Bout, que estava detido nos EUA. Griner havia sido presa em fevereiro, sob a acusação de posse de haxixe; Bout fora condenado por tráfico de armas.

