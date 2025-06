Putin começa retaliação contra Ucrânia, que ataca 2 bases

Ela já estava em posição precária desde o começo do ano, mas agora as forças russas estão a 560 metros de sua fronteira. Rica em minerais estratégicos, a área ainda não havia sido invadida na guerra.

Nesta sexta, o site de monitoramento ucraniano DeepState, referência sobre fronteiras do conflito, apontou que os russos estão avançando em uma frente nova no centro-sul do país, rumo à região de Dnipropetrovsk.

A fase atual da guerra é uma das mais violentas até aqui, em particular nos ares. Os ucranianos atacaram até a simbólica ponte da Crimeia, algo raro. Em solo, os russos seguem com vantagem, e se aproveitam da falta de mão de obra dos ucranianos, que nesta semana começaram a discutir convocar homens acima de 60 anos para o conflito.

Peskov, que mede palavras para não perder a boa vontade de Trump com a Rússia, que alterou a dinâmica da guerra e abriu negociações bastante difíceis com Kiev, comentou nesta sexta a frase, dizendo que o conflito é existencial para a Rússia, e não uma brincadeira.

A ação enfureceu o russo, que havia anunciado a retaliação em um telefonema com o americano Donald Trump, que apenas a comunicou em uma postagem na quarta (4). Na quinta (5), o republicano ainda criticou os rivais, dizendo que ambos parecem "crianças brigando" —isso em plena altercação ao estilo quinta série com o ex-aliado Elon Musk.

O porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, confirmou que a ação era retaliatória. No fim de semana, os ucranianos destruíram uma ponte ferroviária, provocando o descarrilamento de um trem que matou sete pessoas.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.