Pré-candidato a presidente da Colômbia é baleado em evento de campanha

O senador colombiano Miguel Uribe Turbay foi baleado neste sábado (7) durante um evento de campanha no bairro de Fontibón, em Bogotá, segundo informações do governo e de seu partido, o Centro Democrático. A mídia local relata que ele está em estado de saúde grave, mas até o momento não há confirmação oficial das autoridades sobre sua condição.

Segundo o partido, Uribe foi atingido por disparos nas costas enquanto discursava em um parque público. O ataque foi classificado como grave pela legenda, que não forneceu mais detalhes sobre o ocorrido. O senador, de 39 anos, é uma das principais figuras da oposição ao governo do presidente Gustavo Petro e não tem parentesco com o ex-presidente Álvaro Uribe, fundador do partido.

O ministro da Defesa da Colômbia, Pedro Sánchez, informou que um suspeito foi detido e que as autoridades investigam a possível participação de outros envolvidos no atentado. A presidência colombiana divulgou nota repudiando “categoricamente e energicamente” o ataque e prometeu uma apuração completa do caso.

Miguel Uribe é filho da jornalista Diana Turbay, morta em 1991 durante uma operação de resgate após ser sequestrada pelo cartel de Medellín. O episódio reacende o alerta sobre a violência política na Colômbia, país que há décadas convive com conflitos armados entre guerrilhas, paramilitares e organizações criminosas. Nas redes sociais, o presidente Gustavo Petro prestou solidariedade à família do senador.