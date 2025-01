Planetas se alinham no céu em fenômeno raro

A astrônoma ainda destaca que no dia 28 de janeiro todos os planetas estarão enfileirados no céu, mas a visibilidade não será boa, principalmente para Saturno e Mercúrio.

De acordo com a astrônoma do Observatório Nacional, Josina Nascimento, os únicos planetas da lista que não são visíveis a olho nu são Urano e Netuno, os demais podem ser vistos no caminho do Sol quando ele se põe.

Desde o início do ano os planetas Vênus, Saturno, Júpiter, Marte, Urano e Netuno estão alinhados no céu, alguns podendo ser vistos a olho nu. O fenômeno raro é chamado de alinhamento planetário.

