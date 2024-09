Obra polonesa 'Adeus, Maria' exibe sem pudor as muitas caras do nazismo

A frequência com que a expressão da chaminé é usada pelos prisioneiros reflete a fragilidade com que concebem naquele momento a própria vida. Uma vida que está sempre por um fio. E que pode, em alguns minutos, transformar-se num filete de fumaça negra saindo de um forno crematório.

Mas voltando a Auschwitz, ou melhor, a Harmenze, um campo anexo e igualmente destinado à prisão e ao extermínio. Chegou o momento da refeição noturna. Os tachos fumegantes indicam a presença de uma sopa, mas ela vem engrossada por tiras de urtiga desagradáveis ao olhar e malcheirosas. Isso para internos que sonham com batata e carne ou com algum pão que ainda não esteja embolorado.

O escritor suicidou-se em 1951, aos 28 anos. Não sem antes discorrer com um estilo limpo e preciso sobre os episódios autobiográficos que acumulou no inferno alemão. O nazismo tem muitas caras, e Borowski exibe sem pudor algumas delas.

A cena está em um dos contos de "Adeus, Maria", do escritor polonês Tadeusz Borowski, que a Editora Carambaia acaba de lançar no Brasil. Borowski não era judeu para estar no campo de concentração. Não era nazista e se considerava um nacionalista polonês nascido na Ucrânia. Isso bastava para que os nazistas o internassem.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Kazik é o nome de um polonês que sente fome e se mostra debilitado em Auschwitz. Seu pressentimento é o de que no dia seguinte "irá para a chaminé" --câmara de gás e depois cremação. Ele pede que outro prisioneiro lhe dê algum alimento, lombo com cebolas, recebidos de familiares, para que possa morrer feliz e de barriga cheia.

