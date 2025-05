Steve Bannon diz que Leão 14 é anti-Trump e 'pior escolha' para católicos trumpistas

O novo papa disse na ocasião que "J. D. Vance está errado: Jesus não nos pede para ranquear nosso amor pelo próximo" em resposta a uma entrevista na qual o vice de Trump, católico convertido, havia dito que os ensinamentos cristãos apoiam a ideia de que é preciso cuidar primeiro dos seus do que do estrangeiro -ou seja, que colocar os EUA em primeiro lugar seria uma posição alinhada a Jesus.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ex-estrategista da Casa Branca e influente figura na ultradireita mundial Steve Bannon disse nesta sexta-feira (9) que a escolha de Leão 14 como próximo papa é a "pior possível" para católicos que apoiam o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Para Bannon, que chegou a ficar quatro meses preso por acusações relacionadas à invasão do Capitólio dos EUA em 2021, Robert Prevost é um papa "anti-Trump escolhido pelos globalistas do Vaticano".

