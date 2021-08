Nova Zelândia decreta lockdown ao registrar 1 caso de Covid-19 após 6 meses

Ao confirmar o primeiro caso de Covid-19 após 6 meses sem registrar novos casos, a primeira-ministra da Nova Zelândia, Jacinda Ardern, decretou lockdown de três dias, a partir desta terça-feira (17), em todo o país para tentar conter o avanço da doença e o risco de transmissão da variante delta do coronavírus.

"Vimos o que pode acontecer em outros lugares caso não consigamos controlar a situação", afirmou Ardem. "Só temos uma oportunidade."

De acordo com o G1, a decisão da primeira-ministra ocorreu após um homem de 58 anos ser diagnosticado com Covid-19 em Auckland, sem ter viajado ao exterior ou ter tido contato com alguém que tenha estado fora do país recentemente. "É preciso ser prudente e começar por medidas fortes e depois as flexibilizar do que começar lentamente e continuar nesta fase [de lockdown] durante muito, muito mais tempo", explicou.