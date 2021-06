Mulheres processam PornHub por vídeos compartilhados sem consentimento

Posteriormente, essas fotos foram postadas no site do Pornhub. De acordo com a mulher, embora ela repetidamente pedisse ao site (com 130 milhões de usuários todos os dias) para deletar o conteúdo, eles não o fizeram imediatamente. Quando foi excluído, já era "onipresente".

Cerca de 30 mulheres norte-americanas acusaram a empresa MindGeek, responsável pelo site pornográfico mais conhecido do mundo, PornHub, de lucrar com a divulgação de vídeos de teor sexual explícito sem o consentimento delas.

