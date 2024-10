Maduro abre natal antecipado na Venezuela com canção infantil na TV

''De 1º de outubro a 15 de janeiro, feliz Natal em paz e felicidade'', disse. A abertura ocorreu com uma canção infantil chamada ''Corre Caballito'', que foi cantada pelo público e por uma banda presente no programa. ''Feliz Ano Novo e nos vemos nas ruas e nas praças'', declarou.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, abriu nesta terça-feira (1º) as comemorações de Natal, que havia prometido antecipar neste ano após as eleições presidenciais.

