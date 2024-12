Macron pede a premiê que permaneça no cargo até substituto ser nomeado

A Bolsa de Paris operava em queda nesta quinta e o rendimento dos títulos do governo francês voltou a enfrentar pressões de alta no mercado da dívida.

A moção de censura interrompeu todo o plano financeiro do governo e levou à renovação automática do atual orçamento para o próximo ano, a menos que o governo consiga aprovar rapidamente uma nova proposta, o que parece pouco provável.

Macron tenta conter a crise política e financeira na França. O fim do breve governo de Barnier acontece após as eleições antecipadas de julho, que resultaram em uma Assembleia Nacional sem maiorias claras e dividida em três blocos irreconciliáveis (esquerda, centro-direita e extrema direita).

No dia anterior, após o Parlamento votar para derrubar seu governo, Barnier destacou a gravidade da situação econômica do país em um discurso com tom de despedida.

Barnier, um político veterano que se tornou premiê há apenas três meses, tornou-se o ocupante do cargo mais breve na história moderna francesa. Ao entregar sua renúncia, Barnier conversou com Macron por mais de uma hora.

SÃO PAULO., SP (FOLHAPRESS) - O presidente da França, Emmanuel Macron, pediu a Michel Barnier que permaneça no cargo após sua renúncia, nesta quinta-feira (5), até que um substituto seja nomeado. O primeiro-ministro anunciou a decisão um dia após parlamentares da ultradireita e da esquerda votarem para derrubar seu governo, aprofundando a crise política na segunda maior economia da zona do euro.

