   Compartilhe este texto

Kim Jong-un diz a Putin que 'certamente' ajudará Rússia se necessário

Por Folha de São Paulo

03/09/2025 8h15 — em
Mundo



PEQUIM, CHINA N(FOLHAPRESS) - O ditador da Coreia do Norte Kim Jong-un disse ao presidente da Rússia Vladimir Putin que está disposto a ajudar o país vizinho caso necessário, segundo a agência estatal de notícias Sputnik.

"Se a Coreia do Norte puder ajuda a Rússia de qualquer forma, certamente o fará, é um dever fraternal", disse.

O presidente russo afirmou que as duas nações asiáticas estão desenvolvendo uma relação especial e que estava feliz que foi possível encontrar Kim nesta ocasião. "Recentemente, as relações entre os nossos países assumiram um caráter especial de confiança e amizade, um caráter aliado", declarou Putin, segundo a agência.

Os líderes realizaram uma reunião paralela em Pequim, onde compareceram a desfile militar para comemorar a vitória da China na Guerra da Resistência contra o Japão e na Segunda Guerra Mundial a convite de Xi Jinping. O líder russo também elogiou os eventos realizados pelo regime chinês, declarando que são "brilhantes" e de "alto nível".

"Eu quero enfatizar que os soldados lutaram brava e heroicamente", afirmou.

As declarações ocorrem em um momento em que o presidente dos Estados Unidos Donald Trump tenta negociar com Putin o fim da Guerra da Ucrânia.

A relação entre a Rússia e a Coreia do Norte é criticada pelo Ocidente por envolver o envio de ajuda nos combates. Na ofensiva de mais de três anos, Kim já enviou milhares de soldados para auxiliar o exército russo nos conflitos.

Em junho deste ano, o ditador prometeu ainda apoio incondicional na guerra, segundo a agência estatal de notícias de Pyongyang. No ano passado, os líderes assinaram um acordo estratégico que inclui a cooperação militar profunda e assistência mútua em caso de um dos países sofrer uma agressão.

No dia anterior à reunião com Kim, o presidente da Rússia teve também um encontro com Xi, onde afirmou que a relação entre os países chegou a um nível "sem precedentes".

"Este é um exemplo de que os dois países mostram ao mundo que a Rússia e a China estão vigiando e ajudando-se na Guerra Mundial contra o fascismo", disse Putin, segundo o Ministério de Relações Internacionais da China.

Já Xi declarou que a relação entre o que chamou de duas potências internacionais resistiram às mudanças internacionais e foi estabelecida como modelo. Disse ainda que a China está disposta a estreitar ainda mais as trocas com a Rússia.

Putin também viajou à China para participar da Organização para Cooperação de Xangai, onde se reuniu com outras lideranças além do mandatário chinês, como o primeiro-ministro da Índia Narendra Modi.

Na ocasião, Xi, Putin e Modi protagonizaram cenas de parceria, como quando deram as mãos com o objetivo de mostrar unidade das três potências.

Bastidores da Política - As duas faces do ministro Moraes Bastidores da Política
As duas faces do ministro Moraes

Siga-nos no
O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.

ASSUNTOS: Mundo

+ Mundo


03/09/2025

China mostra tríade de armas nucleares e exibe poder bélico em desfile militar que exalta Xi

02/09/2025

EUA divulgam vídeo de ataque a embarcação no Caribe; 11 morrem

02/09/2025

Trump afirma que EUA destruíram barco que saía da Venezuela, matando 11 pessoas

02/09/2025

Ministro da Venezuela acusa EUA de forjarem ataque a barco usando IA

02/09/2025

Comitê do Congresso dos EUA divulga mais de 33 mil páginas sobre caso Epstein

02/09/2025

Português grava vídeo oferecendo 500 euros por 'cabeça de brasileiro'

02/09/2025

Em caça às bruxas, governo Milei ataca jornalistas por escândalo dos áudios

02/09/2025

Em dois anos, avenida em bairro de classe média na Faixa de Gaza é reduzida a escombros

Foto: Reprodução/Instagram Donald Trump

02/09/2025

Trump acusa Brasil, China e Índia de "matarem" os EUA com tarifas

02/09/2025

Homem nos EUA é acusado de matar criança que brincou de fugir após apertar a campainha

02/09/2025

Trump afirma que EUA destruíram barco que deixava a Venezuela

02/09/2025

Ditadores e líderes autoritários aliados dominam lista de convidados de desfile militar em Pequim

02/09/2025

Trump chama Chicago de 'cidade mais perigosa do mundo' e diz que enviará Guarda Nacional

02/09/2025

Em encontro com Xi, Putin afirma que relação entre países chegou a nível 'sem precedentes'

02/09/2025

Japão pede cuidado a cidadãos na China devido a sentido 'antijaponês' de desfile militar

02/09/2025

Eu estive muito ativo no fim de semana, diz Trump sobre rumores de sua morte

02/09/2025

Trump afirma que EUA destruíram barco que deixava a Venezuela

02/09/2025

Cidadão português publica vídeo em que oferece EUR 500 'por cabeça de brasileiro'

02/09/2025

Jornais e sites pelo mundo repercutem julgamento de Bolsonaro

02/09/2025

Merz diz que Putin é 'mais grave criminoso de guerra do nosso tempo', e duvida de cessar-fogo

02/09/2025

Rússia: Lavrov acusa Ocidente de 'abusar' do dólar para manter dominância no cenário global

Foto: Reprodução

02/09/2025

ChatGPT é acusado de incentivar suicídio de adolescente em processo nos EUA

02/09/2025

Após suicídio nos EUA, ChatGPT anuncia medidas para proteger adolescentes

02/09/2025

Português é investigado por oferecer R$ 3.100 para quem matar brasileiros

Foto: Casa Branca

02/09/2025

“Não negociamos com terroristas”, diz aliado de Trump em resposta a Moraes

02/09/2025

Juiz contraria Trump e bloqueia uso da Guarda Nacional na Califórnia

02/09/2025

Ditadores e líderes autoritários aliados dominam lista de convidados de desfile militar em Pequim

02/09/2025

Jornais do mundo repercutem julgamento de Bolsonaro

Foto: Reprodução

02/09/2025

Número de mortes em terremoto no Afeganistão ultrapassa 1.400, diz Talibã


Notificação Push Onsignal

Notificação enviada!