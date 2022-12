Justiça do Nepal ordena soltura do assassino em série Charles Sobhraj, o Serpente

De acordo com o jornal Times of India, o motivo da soltura foi a idade avançada de Sobhraj, 78. O veredicto sai cerca de um ano depois que o colegiado emitiu uma nota para o governo nepalês perguntando porque o criminoso, que foi preso em 2003 após matar dois turistas, não deveria ser liberado após cumprir 18 anos em cárcere.

O nome assassino voltou a ficar em evidência depois do lançamento de uma minissérie da Netflix inspirada em sua história no ano passado, "O Paraíso e a Serpente".

PETRÓPOLIS, RJ (FOLHAPRESS) - A Suprema Corte do Nepal ordenou nesta quarta-feira (21) a soltura do serial killer francês Charles Sobhraj, que roubou e matou mochileiros que se aventuraram pela Ásia na década de 1970.

