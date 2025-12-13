Atirador mata 2 e fere 8 na Universidade Brown nos EUA
Por Portal Do Holanda
13/12/2025
Mundo
Um atirador abriu fogo neste sábado (13) no campus da Universidade Brown, em Rhode Island (EUA), deixando ao menos duas pessoas mortas e oito feridas em estado grave. O ataque ocorreu enquanto estudantes realizavam exames finais.
As autoridades acreditam que um único atirador seja o responsável. Ninguém foi preso até o momento, nenhuma arma foi apreendida e a situação ainda é considerada instável. A universidade orientou alunos e funcionários a permanecerem abrigados no campus.
Inicialmente, a Brown chegou a informar que um suspeito havia sido detido, mas a informação foi corrigida posteriormente. O tiroteio ocorreu nas proximidades do complexo Barus e Holley, que abriga áreas de engenharia e física.
Polícias locais, autoridades da cidade de Providence e o FBI atuam na investigação. O presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou que foi informado sobre o caso e manifestou solidariedade às vítimas e familiares.
