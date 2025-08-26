   Compartilhe este texto

Juíza dos EUA decide que Utah deve desenhar novo mapa eleitoral, em revés para republicanos

Por Folha de São Paulo

26/08/2025 13h15 — em
Mundo



Batalha de divisões distritais tomou proporção nacional e pode definir qual partido controlará a Câmara dos EUA em 2026

(FOLHAPRESS) Em 26/08/2025 13h34

Uma juíza de Utah, nos Estados Unidos, determinou que os deputados do estado devem desenhar um novo mapa dos distritos eleitorais antes das eleições legislativas de meio de mandato de 2026, as chamadas midterms.

A magistrada entendeu que o atual desenho, votado pelos parlamentares em 2021, viola uma medida aprovada pelos eleitores, que proíbe a criação de distritos para favorecer qualquer partido político.

Isso porque o mapa desenhado e aprovado pela Assembleia Estadual, controlada pelos republicanos, dividiu um reduto democrata no estado em quatro distritos com uma concentração maior de eleitores republicanos.

Eleitores entram em um local de votação durante as eleições primárias em Provo, Utah George Frey - 5.mar.2024 AFP A imagem mostra uma placa de sinalização em um ambiente interno, indicando 'VOTE HERE' (VOTE AQUI) em letras grandes e brancas sobre um fundo azul. A parte inferior da placa é vermelha e contém o logotipo de uma entidade eleitoral. No fundo, uma pessoa está caminhando, usando calças jeans e segurando uma bolsa. **** A prática de redesenhar mapas distritais a fim de criar maiorias artificiais e ajudar a eleger deputados que, do contrário, não venceriam a disputa, é chamada de gerrymandering.

Diferentemente do Brasil, onde eleitores em cada estado votam sem divisão geográfica interna para eleger deputados federais, membros da Câmara dos EUA são escolhidos para representar distritos específicos.

Os limites territoriais dessas circunscrições são definidos pelo Legislativo de cada estado com o objetivo, em teoria, de dividir a unidade da Federação em blocos com o mesmo número de eleitores.

É nesse processo, então, que ocorre o chamado gerrymandering. No sistema bipartidário americano, eleitores raramente mudam de voto ao longo dos anos --sendo possível ao partido no poder identificar onde moram seus apoiadores e, dessa forma, diluir os eleitores do rival enquanto concentra os seus.

Uma medida de 2018 havia criado uma comissão independente em Utah para recomendar os mapas eleitorais, vetando o gerrymandering. A juíza Dianna M. Gibson decidiu que a legislatura estadual extrapolou seus poderes ao aprovar um novo mapa em 2021.

Galeria Donald Trump toma posse como presidente dos Estados Unidos Cerimônia foi acompanhada por parlamentares, autoridades e magnatas da tecnologia https://fotografia.folha.uol.com.br/galerias/1821789105090056-donald-trump-toma-posse-como-presidente-dos-estados-unidos *** O atual mapa congressional do estado "é o fruto dessa revogação ilegal, uma extensão da própria violação constitucional que contaminou o processo desde o início", escreveu a magistrada em sua decisão.

O Comitê Nacional Democrata celebrou a decisão, e parlamentares republicanos indicaram que devem recorrer à Suprema Corte.

Nenhum democrata foi eleito à Câmara dos EUA por Utah desde 2018, segundo o jornal The New York Times. No entanto, antes da adoção dos mapas de 2021, um dos quatro assentos era competitivo entre os partidos.

A batalha de redesenho de mapa distritais tomou proporção nacional --e pode definir qual partido controlará a Câmara dos EUA no próximo ano. O Texas aprovou um novo mapa para dar aos republicanos até cinco cadeiras a nível nacional e ajudar a preservar a pequena maioria do partido na Casa.

Galeria Veja as principais figuras de oposição a Trump em seu segundo mandato Conheça políticos de destaque da esquerda americana https://fotografia.folha.uol.com.br/galerias/1836389422712386-mundo *** Em resposta, a Califórnia aprovou um novo mapa do estado, projetado para transferir cinco cadeiras republicanas para os democratas, o que compensaria as possíveis perdas no Texas e provavelmente será apresentado aos eleitores em um referendo em novembro.

A batalha é importante pois os republicanos têm maioria estreita, de apenas três assentos, na Câmara dos Representantes. Historicamente, as midterms costumam favorecer o partido fora do poder na Casa Branca, e os índices de aprovação de Trump caíram desde que ele assumiu o cargo em janeiro.

Newsletter Lá Fora Receba no seu email uma seleção semanal com o que de mais importante aconteceu no mundo ***

Bastidores da Política - Asfaltamento da BR 319 vira discurso eleitoral no Amazonas Bastidores da Política
Asfaltamento da BR 319 vira discurso eleitoral no Amazonas

Siga-nos no
O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.

ASSUNTOS: Mundo

+ Mundo


26/08/2025

Justiça decide que governo Trump não pode processar juízes de Maryland sobre questão migratória

26/08/2025

Na França, Bayrou diz que votação de confiança será escolha entre 'caos' ou 'responsabilidade'

26/08/2025

Em meio a tensão com EUA, Maduro promove embaixador a general

Foto: Reprodução/Youtube

26/08/2025

Trump aumenta pressão sobre Venezuela com envio de navio e submarino nuclear

Foto: Reprodução/Youtube

26/08/2025

Entenda escândalo de corrupção envolvendo a irmã de Javier Milei na Argentina

26/08/2025

Trump pressiona Venezuela com outro navio e submarino nuclear

26/08/2025

Manifestantes em Israel pedem acordo para libertar reféns horas antes de reunião do governo

Foto: Reprodução/Youtube/TV GLOBO

26/08/2025

Trump demite diretora do BC dos EUA, que reage: "Não vou renunciar"

26/08/2025

Israel retira indicação de novo embaixador e rebaixa relação após Brasil segurar aval

26/08/2025

Ministro da Defesa de Israel chama Lula de antissemita 'apoiador do Hamas'

26/08/2025

Livro mostra como manipulação e visão reducionista da história dão lugar a fascismo

25/08/2025

Embaixador americano dribla convocação para esclarecimentos após criticar Macron por antissemitismo

25/08/2025

Homem suspeito de ameaçar Felca é preso em Olinda (PE)

Foto: Freepik/Ilustrativa

25/08/2025

Visto americano: menos pessoas terão isenção de entrevista presencial

25/08/2025

Áudios que apontam para suposta corrupção sacodem Argentina e paralisam Milei

Foto: Reprodução/YouTube

25/08/2025

Milei acusa jornalistas de 'rasteiros' em 1ª aparição após escândalo de corrupção com irmã

Foto: Reprodução/X

25/08/2025

Jornalistas da Reuters e NBC estão entre os mortos em ataque israelense a hospital de Gaza

25/08/2025

Lula reage a Trump e defende mundo livre de imposições: 'Nenhum país combate crime sozinho'

25/08/2025

Helicóptero cai em lago ao buscar água para combater incêndio na França

Foto: Reprodução /Youtube

25/08/2025

Trump ameaça taxar ímãs chineses em 200% em meio à disputa comercial

25/08/2025

Atrás do Nobel da Paz, Trump recria o Departamento da Guerra

25/08/2025

Países africanos fazem campanha por novo modelo de mapa-múndi

25/08/2025

Netanyahu descreve ataque que matou 20 pessoas, incluindo 5 jornalistas,como 'acidente trágico'

25/08/2025

Atrás do Nobel da Paz, Trump recria o Departamento da Guerra

25/08/2025

Trump comprará navios da Coreia do Sul e diz que pode 'fazer progresso' com Coreia do Norte

25/08/2025

Detento de quase 300 kg custa R$ 11 mil por dia e provoca debate na Áustria

25/08/2025

Sob risco de queda, premiê da França se submeterá a voto de confiança

25/08/2025

Trump vai assinar decreto para processar quem vandalizar bandeira dos EUA

25/08/2025

Trump questiona turbulência política na Coreia do Sul: 'Não podemos fazer negócios lá'


Notificação Push Onsignal

Notificação enviada!