Jovem toma anabolizante e fica com quadro grave de acne

Segundo pesquisadores, os anabolizantes estimulam a produção de receptores do sistema imunológico chamados TLR2 no corpo, que causam a acne. Se for combinado com um desequilíbrio da bactéria Propionibacterium acnes (P acnes), a quantidade elevada de receptores TLR2 pode gerar inflamações e erupções de acne sobre a pele.

Depois de se curar do problema, James fez alertas nas redes sociais para as pessoas não usarem anabolizantes. Mesmo assim, ele afirmou que não vai parar de usar hormônios.

Segundo ele, surgiram inflamações tão grandes que provocaram fortes dores em cada movimento, principalmente quando ele se deita ou se reclina em uma cadeira. "Causou a dor mais intensa que já experimentei. Se eu me deitar errado, se eu descansar minhas costas em uma cadeira errada, ou se eu estiver no chuveiro e uma corrente de água atingir minhas costas, então eu tenho uma dor tão intensa que meus olhos ficam embaçados e meus ouvidos começam a zumbir", explicou.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.