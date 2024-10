Israel lança ataque aéreo contra o Irã

A situação permanece tensa, com os Estados Unidos também envolvidos nas discussões sobre a resposta ao ataque iraniano. Desde o início de outubro, Israel havia sinalizado sua intenção de retaliar, e agora o cenário se complica ainda mais com a possibilidade de novas ações militares que podem afetar a estabilidade da região.

O ataque ocorre em meio a um histórico de hostilidades que se intensificaram desde 7 de outubro de 2023, quando terroristas do Hamas, aliados do Irã, invadiram o território israelense, resultando na morte de centenas de pessoas e no sequestro de mais de 200. As FDI afirmam que o Irã tem sido responsável por ataques constantes contra Israel desde então.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.