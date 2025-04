Israel diz ter sido alvo de projéteis lançados de Gaza

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Exército israelense diz ter interceptado a maioria dos foguetes lançados de Gaza contra o país neste domingo (6). Em um comunicado, o primeiro-ministro Binyamin Netanyahu afirmou que Israel terá "uma forte resposta".

Cerca de dez foguetes entraram no espaço aéreo israelense. Segundo o Canal 12, houve um impacto na cidade de Ashkelon, no sul.

Os serviços de emergência israelenses disseram que estavam tratando uma pessoa ferida por estilhaços, e equipes estavam a caminho dos locais onde os foguetes caíram. Vídeos divulgados pelos serviços de emergência israelenses mostraram vidros de carros estilhaçados e destroços espalhados por uma rua da cidade.

Os projéteis foram confirmados pelo grupo terrorista Hamas, que afirmou ter realizado o ataque em resposta aos "massacres" de civis em Gaza cometidos por Israel também no domingo (6).

Pelo menos 44 foram mortos por bombardeios israelenses em Khan Younis, disse à AFP Mahmud Bassal, porta-voz da Defesa Civil de Gaza. Os ataques também deixaram dezenas de feridos segundo a entidade.

A primeira fase de um cessar-fogo entre Israel e o Hamas entrou em vigor em 19 de janeiro, após 15 meses de guerra, e envolveu a suspensão dos combates, a libertação de alguns reféns israelenses mantidos pelo Hamas e a soltura de alguns prisioneiros palestinos.

No entanto, em 19 de março, Israel afirmou que suas forças retomaram as operações terrestres no centro e no sul da Faixa de Gaza. Ambas as partes se culparam pelo impasse nas negociações do cessar-fogo.

Mais de 50.000 palestinos foram mortos pela ofensiva israelense em Gaza, segundo autoridades palestinas.

Israel iniciou sua ofensiva após milhares de combatentes liderados pelo Hamas atacarem comunidades no sul de Israel em 7 de outubro de 2023, matando 1.200 pessoas e sequestrando 251 como reféns, de acordo com dados israelenses.