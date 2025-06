Israel confirma 13 mortos e quase 400 feridos após ataque do Irã

Treze pessoas morreram na madrugada deste domingo (14), após o Irã lançar uma série de mísseis contra Israel. Entre as vítimas estão três crianças que estavam em um prédio residencial que foi atingindo no ataque em Bat Yam, no entorno de Tel Aviv.

