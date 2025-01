Influenciadora casada sobe em palco, beija cantor e marido pede divórcio

​Em um episódio polêmico, Miriam Cruz, uma YouTuber da República Dominicana, causou alvoroço nas redes sociais após um incidente durante um show da banda Aventura, especializada em bachata, no dia 28 de dezembro. Durante a apresentação, Miriam, casada há dez anos, subiu ao palco, pediu para cantar com a banda e, em seguida, beijou o vocalista Romeo Santos na boca.

