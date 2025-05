A ministra da Economia da Ucrânia, Yulia Svyrydenko, confirmou a assinatura em Washington, destacando o potencial do fundo para atrair recursos internacionais. Apesar das negociações anteriores enfrentarem impasses, o tratado agora marca um novo capítulo na cooperação entre os países, com foco na recuperação econômica e na exploração de recursos naturais estratégicos.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.