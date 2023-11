Indianos presos em túnel há 14 dias só devem ser salvos perto do Natal

O Exército indiano enviou, neste domingo (26), uma maquinaria especial para as operações de resgate dos 41 trabalhadores presos há 14 dias em um túnel que desabou parcialmente em Uttarakhand, no norte do país.

De acordo com o G1, a última semana, as autoridades chegaram a acreditar que as vítimas seriam salvas "em breve". No entanto, após uma furadeira enorme quebrar, a previsão passou a ser mais pessimista: o salvamento deve ocorrer só no fim de dezembro, no Natal, afirmou Arnold Dix, especialista em túneis que está trabalhando com os oficiais indianos.

Essa construção, que causou polêmica nos últimos anos pelo impacto ambiental que traria, busca estabelecer uma ligação entre diferentes templos hindus, por baixo da Cordilheira do Himalaia. Ela desabou parcialmente em 12 de novembro.