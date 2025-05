Índia e Paquistão se acusam de ataques em meio a apelos por trégua na Caxemira

O turismo também vem sendo afetado pelo conflito. Sirenes soaram por mais de duas horas nesta sexta na cidade indiana de Amritsar, que abriga o Templo Dourado —construção reverenciada pelos seguidores do Siquismo, religião originada no Himalaia. Hotéis relataram uma queda acentuada na ocupação após turistas fugirem da cidade pela estrada, já que o aeroporto estava fechado.

Parte das supostas violações teria ocorrido na região de Samba, na Caxemira indiana, na noite de quinta, segundo a Força de Segurança de Fronteira do país. Nesta sexta, intensos bombardeios de artilharia persistiram na área de Uri, também na Caxemira indiana, de acordo com um funcionário que não quis ser identificado.

A crise atual teve início no último dia 22, quando um atentado terrorista cometido por um grupo armado que luta pela independência da Caxemira indiana matou 26 pessoas, a maioria hindus. A Índia culpou o grupo jihadista Lashkar-e-Taiba (LeT), sediado no Paquistão, embora ninguém tenha assumido a autoria do ataque. A organização, designada como terrorista pela ONU, é suspeita de realizar ataques em Mumbai que deixaram 166 mortos em 2008.

"Os ataques de drones foram efetivamente repelidos e uma resposta adequada foi dada às violações do cessar-fogo", disse o Exército indiano. O Ministro da Informação do Paquistão, Attaullah Tarar, por sua vez, disse que a declaração era "infundada e enganosa", e que seu país não havia realizado ações dentro da Caxemira indiana.

A Caxemira é uma região de maioria muçulmana dividida entre a Índia e o Paquistão, que disputam o local desde que eles conquistaram a independência do Reino Unido, em 1947. Desde 1989, o local é palco de uma insurgência daqueles que buscam independência ou anexação ao Paquistão e que, segundo Nova Déli, têm o apoio do país vizinho.

A tensão explodiu na quarta (7), quando Nova Déli atacou o Paquistão sob a justificativa de que os alvos seriam supostos campos terroristas ligados a um ataque realizado na Caxemira indiana, no mês passado, contra turistas hindus. O Paquistão nega envolvimento no atentado.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Índia e Paquistão acusaram-se mutuamente de lançar novos ataques militares na sexta-feira (9), o terceiro dia de conflito entre as duas potências nucleares desde que a crise na disputada região da Caxemira recomeçou, no início da semana.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.