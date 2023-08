Iate usado pela princesa Diana com namorado afunda no Mediterrâneo

O iate ficou conhecido no verão de 1997, quando a princesa Diana foi fotografada a bordo com Al-Fayed. Semanas depois, os dois morreram em um acidente de carro em Paris.

SALVADOR, BA (UOL/FOLHAPRESS) - O iate usado pela princesa Diana durante seu último verão afundou no mar Mediterrâneo após bater em um objeto não identificado no dia 29 de julho. As informações são do jornal inglês The Sun.

