Fernando Villavicencio, assassinado no Equador, criticava Bolsonaro e Lula

O candidato a presidente do Equador, Fernando Villavicencio, assassinado nessa quarta (9) com três tiros na cabeça, criticava Lula (PT) e Jair Bolsonaro (PL) nas redes sociais.

O ex-presidenciável cita Bolsonaro em mais de dez tuítes desde 2018, e Lula em nove, desde 2019. As menções, sem exceções, foram em tom crítico, segundo levantamento da BBC. Como deputado, desde 2021, o equatoriano dizia que sua principal bandeira era a luta contra a corrupção.

Em resposta a um professor equatoriano, antes das eleições de 2018, Villavicencio respondeu que também não era favorável a Fernando Haddad (PT). "Não podemos curar a raiva com mais mordidas do mesmo cão", disse. "Bolsonaro é produto da traição do PT, da maior corrupção da história. Por Deus.... E não compartilho nada com Bolsonaro".

Negativas sobre Bolsonaro

Poucos meses depois, Villavicencio compartilhou uma reportagem que abordava as investigações envolvendo Flávio Bolsonaro e Fabrício Queiroz, que apontava movimentação suspeita de R$ 1,2 milhão entre o filho do ex-presidente e seu assessor e ex-motorista.

Em outra ocasião, Fernando Villavicencio apontou para "as surpreendentes semelhanças entre o Brasil que elegeu Bolsonaro e a Venezuela que escolheu Hugo Chávez há 20 anos".

