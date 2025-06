Ex-chanceler da Colômbia buscou apoio de Trump para derrubar Petro, diz jornal

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ex-chanceler da Colômbia Álvaro Leyva tentou conseguir apoio do governo Donald Trump, nos Estados Unidos, para derrubar do poder o presidente colombiano Gustavo Petro e subsituí-lo por sua vice, diz reportagem publicada neste domingo (29) pelo jornal El País.

Áudios revelados pelo periódico espanhol mostram que Leyva, que foi ministro das Relações Exteriores do governo Petro até 2024, tentou se aproximar do secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, para que este exercesse uma "pressão internacional" que culminaria na saída do poder de Petro e na ascensão de Francia Márquez, sua vice. O governo Trump, entretanto, não teria demonstrado disposição para embarcar na empreitada golpista.

Leyva não respondeu a perguntas do El País. Segundo o jornal, o argumento do ex-chanceler era o de que Petro estaria fraco no cargo e que, se houvesse pressão americana, seria fácil derrubá-lo. O político teria dito a autoridades americanas que o presidente colombiano era "um homem errático" e viciado em drogas —uma acusação que já fez em público e que Petro nega.

Leyva teria dito ainda que Petro não teria condições de governar o país e sugerido à Casa Branca e a políticos do Partido Republicano, principalmente da Flórida, tirar o presidente do poder por meios "armados e não armados".

Em um dos áudios, Leyva diz: "temos que tirar esse cara de lá. Ele não pode presidir as eleições [presidenciais de 2026, nas quais Petro não poderá concorrer, uma vez que não há reeleição na Colômbia]. A ordem pública se acabou. Isso não pode acontecer". Leyva está hoje em Madri, na Espanha.

Petro reagiu, dizendo neste domingo que foi vítima de insultos de Leyva e classificando o plano como um "ato bárbaro e canalha de vingança". No início do mandato, o ministro das Relações Exteriores era uma das pessoas mais próximas de Petro, mas caiu do cargo depois de ser envolvido em um escândalo de corrupção envolvendo a empresa que fabrica os passaportes colombianos.

Em outro áudio revelado pelo El País, Leyva diz que Petro deveria abandonar o cargo voluntariamente como parte de "um grande acordo nacional" que envolveria figuras da direita, da esquerda e os Estados Unidos. Segundo o jornal espanhol, a agência de inteligência da Colômbia descobriu as tentativas do ex-chanceler de derrubar Petro e levou-as ao presidente, que teria pedido explicações a sua vice, Francia Márquez.

Ainda segundo o El País, Márquez teria se distanciado de Leyva e negado qualquer comunicação com o ex-chanceler —Petro e sua vice estão afastados desde que uma reunião ministerial pública em fevereiro deste ano expôs rachas internos do governo a todo país. O presidente teria exigido que Márquez emitisse um comunicado público negando participação no complô, o que a vice teria se recusado a fazer.

Márquez reagiu à reportagem neste domingo. "Não existe a possibilidade de que eu tenha participado de conspirações", afirmou. "Tenho a consciência tranquila, a mente clara e o coração firme. Respeito profundamente a ordem constitucional e, dentro dela, a figura do presidente da República como símbolo da união nacional."