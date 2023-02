EUA liberam espaço aéreo no Lago Michigan após fechar por 'defesa nacional'

Hoje, autoridades de segurança dos Estados Unidos disseram acreditar que os objetos voadores derrubados por caças norte-americanos eram balões. O líder da maioria no Senado, senador Chuck Schumer, disse em entrevista à ABC neste domingo (12) que os ovnis derrubados na sexta-feira e no sábado eram muito menores do que o balão espião chinês, derrubado no dia 4 de fevereiro.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Os Estados Unidos fecharam temporariamente o espaço aéreo sobre o Lago Michigan, no norte do país, por motivos de "defesa nacional". A medida foi tomada neste domingo (12) por um curto período de tempo, e o anúncio da liberação foi feito pela Autoridade de Aviação Civil americana.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.