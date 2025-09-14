   Compartilhe este texto

EUA excluem chineses de projetos da NASA e rompem cooperação científica

Por Portal Do Holanda

14/09/2025 10h36 — em
Mundo


Centro da Nasa - Foto: Nasa/Divulgação

A NASA impediu, desde o início de setembro, a participação de cidadãos chineses em seus programas de pesquisa espacial, mesmo aqueles com visto válido para os Estados Unidos. A medida inclui restrições de acesso a instalações, sistemas digitais e reuniões técnicas.

Segundo a agência, a decisão visa proteger informações estratégicas em meio à crescente disputa com a China pela liderança na exploração lunar. O administrador interino da NASA, Sean Duffy, afirmou que os chineses “querem voltar à Lua antes de nós” e que os EUA não permitirão isso.

Pesquisadores chineses que atuavam em universidades americanas ou como colaboradores externos foram excluídos de projetos sem aviso prévio. A medida gerou críticas na comunidade científica, que teme prejuízos à cooperação internacional.

O bloqueio ocorre em um momento de tensão geopolítica e reforça o isolamento entre os dois países no setor aeroespacial. A China, por sua vez, mantém seu próprio programa lunar e planeja missões tripuladas nos próximos anos.

