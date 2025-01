Embaixadora em Washington vai representar Brasil na posse de Trump

O pedido de liberação do passaporte foi antecipado pela coluna Mônica Bergamo em novembro do ano passado.

Segundo a petição de Moraes, o convite incluído no pedido foi enviado ao e-mail do deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP), filho do ex-presidente, por um endereço eletrônico não identificado e "sem qualquer horário ou programação do evento a ser realizado."

O ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), pediu no sábado (11) que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) envie documentos comprovando o convite recebido.

Trump, no entanto, quebrou esse costume ao convidar alguns líderes com os quais tem afinidade ideológica, como o argentino Javier Milei e a primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni. O presidente Lula não foi convidado.

Tradicionalmente, o evento de tomada de posse presidencial nos EUA não conta com a presença de chefes de Estado e de governo, diferentemente de outros países, incluindo o Brasil -que costuma estender convites a autoridades do tipo.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.