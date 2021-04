Em mensagem de Páscoa, papa pede distribuição de vacinas aos países pobres

Com o coronavírus, este foi o segundo ano seguido em que as celebrações de Páscoa ficaram esvaziadas -havia apenas um pequeno grupo de pessoas em um altar secundário da basílica durante a missa, ao invés de mutidões na igreja ou na praça do lado de fora.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.