Elon Musk anuncia criação do "Partido América" após enquete no X

Elon Musk declarou neste sábado (5) a formação do "Partido América", um dia após realizar uma enquete na rede social X questionando seus seguidores sobre a criação de um novo partido político nos Estados Unidos. Com 65% dos 1,2 milhão de votos favoráveis, Musk afirmou que o partido visa "devolver a vocês sua liberdade".

