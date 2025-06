Deslizamento de terra mata 10 e deixa 15 desaparecidos na Colômbia

O governo local pediu que as pessoas não se aproximem do local do desabamento e que moradores ao redor deixem suas casas para evitar novas tragédias.

Além dos mortos e desaparecidos, oito pessoas também ficaram feridas. A área é bastante populosa, com várias imóveis construídos, o local precisou ser isolado e as buscas acontecem de forma ininterrupta até o momento.

