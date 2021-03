Criança de 9 anos é espancada até a morte em ritual de exorcismo

Conforme Ajith, a responsável pelo ritual colocou o óleo na garota e depois começou a bater nela repetidamente com uma bengala. Em certo ponto, a jovem não aguentou mais as pancadas, perdeu a consciência e foi levada a um hospital, onde veio a óbito.

Segundo a Isto É, as duas suspeitas, a mulher que realizava o exorcismo e a mãe da menina, compareceram a uma audiência para ouvir as acusações sobre a morte da vítima, que aconteceu no último fim de semana, em Delgoda.

A polícia de Sri Lanka prendeu duas pessoas ligadas à morte de uma menina, de apenas nove anos, que foi espancada durante um ritual no qual o grupo acreditava exorcizar um espírito maligno do corpo da criança. A prisão ocorreu na última segunda-feira (01).

