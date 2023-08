Cantor pop é preso por música contra uso obrigatório do véu islâmico no Irã

Segundo a AFP, a agência de notícias oficial do Poder Judiciário Mizan Online informou que o cantor foi denunciado. "Após a divulgação de uma música ilegal de Mehdi Yarrahi e a apresentação de uma denúncia, Yarrahi foi detido por ordem do procurador de Teerã", disse.

O cantor pop iraniano Mehdi Yarrahi, 41, foi preso por lançar uma música contra o uso obrigatório do véu islâmico, no Irã. De acordo com a imprensa estatal da região, "Roosarito", música lançada na sexta-feira (25), defende o "véu facultativo".

