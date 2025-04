Canadá impõe tarifas de 25% em retaliação à guerra comercial de Trump

As medidas canadenses e europeias destacam a escalada das tensões comerciais globais, com impactos significativos no comércio internacional. Apesar das retaliações, Trump reafirmou nas redes sociais que sua política fortalecerá os EUA, incentivando empresas a transferirem suas operações para o país.

O Canadá anunciou nesta segunda-feira (24) a aplicação de tarifas de 25% sobre veículos que não atendam aos critérios do acordo entre Canadá, México e Estados Unidos. A medida, anunciada pelo primeiro-ministro Mark Carney, é uma resposta às tarifas impostas pelo governo de Donald Trump e afeta cerca de 10% das exportações de carros canadenses para os EUA. A decisão ocorre mesmo após um entendimento parcial entre os dois países para poupar parte do fluxo comercial.

